Ausblick: Beijing Roborock Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Roborock Technology A äußert sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,47 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Roborock Technology A 1,17 CNY je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,86 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 30,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,76 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,29 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,99 Milliarden CNY, gegenüber 18,65 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at