Beijing-Shanghai High Speed Railway a Aktie

Beijing-Shanghai High Speed Railway a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6V4 / ISIN: CNE100003RV9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing-Shanghai High Speed Railway A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing-Shanghai High Speed Railway A wird am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beijing-Shanghai High Speed Railway A ebenfalls ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,79 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Beijing-Shanghai High Speed Railway A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,28 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,288 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,90 Milliarden CNY, gegenüber 42,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd. Registered Shs -A- 5,20 1,17% Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:51 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen