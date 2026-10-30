Ausblick: Beijing-Shanghai High Speed Railway A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Beijing-Shanghai High Speed Railway A wird am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Beijing-Shanghai High Speed Railway A ebenfalls ein EPS von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,79 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Beijing-Shanghai High Speed Railway A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,28 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,288 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,90 Milliarden CNY, gegenüber 42,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net