Ausblick: Beijing-Shanghai High Speed Railway A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beijing-Shanghai High Speed Railway A öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Beijing-Shanghai High Speed Railway A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,065 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beijing-Shanghai High Speed Railway A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,81 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,22 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,284 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 44,96 Milliarden CNY, gegenüber 42,83 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at