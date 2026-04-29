Beijing Tiantan Biological Products a Aktie
WKN: 915227 / ISIN: CNE000000WF9
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Beijing Tiantan Biological Products A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beijing Tiantan Biological Products A wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Beijing Tiantan Biological Products A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,132 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,33 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,668 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,68 Milliarden CNY, gegenüber 6,14 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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