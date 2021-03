Ausblick: Beijing Tongrentang mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Tongrentang präsentiert in der am 30.03.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2020 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,167 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Beijing Tongrentang 0,099 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,94 Prozent auf 3,42 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,729 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,720 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12,65 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,28 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at