Ausblick: Beijing Tongrentang zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Beijing Tongrentang wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Beijing Tongrentang für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,16 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,06 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,19 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,11 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,38 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 18,50 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at