Ausblick: Bel Fuse A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bel Fuse A lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bel Fuse A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bel Fuse A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,0 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,72 USD, gegenüber 3,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 671,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 534,8 Millionen USD generiert wurden.

