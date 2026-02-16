Bel Fus a Aktie

Bel Fus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876528 / ISIN: US0773472016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Bel Fuse A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bel Fuse A lässt sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bel Fuse A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bel Fuse A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,0 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,72 USD, gegenüber 3,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 671,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 534,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bel Fuse Inc. (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bel Fuse Inc. (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bel Fuse Inc. (A) 184,00 -1,60% Bel Fuse Inc. (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen