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Bel Fus a Aktie

Bel Fus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876528 / ISIN: US0773472016

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bel Fuse A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse A wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 206,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bel Fuse A einen Umsatz von 168,3 Millionen USD eingefahren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 789,5 Millionen USD, gegenüber 675,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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