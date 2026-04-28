Ausblick: Bel Fuse A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse A lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bel Fuse A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,36 USD erwirtschaftet wurden.

Bel Fuse A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,65 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 728,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 675,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at