Bel Fus b Aktie
WKN: 915578 / ISIN: US0773473006
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Bel Fuse B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bel Fuse B wird am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bel Fuse B einen Verlust von -0,140 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent auf 172,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD, gegenüber 3,28 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 671,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 534,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bel Fuse Inc. (B)
|
07:01
|Ausblick: Bel Fuse B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Bel Fuse B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Bel Fuse B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bel Fuse Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|Bel Fuse Inc. (B)
|194,00
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.