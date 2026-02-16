Ausblick: Bel Fuse B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bel Fuse B wird am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bel Fuse B einen Verlust von -0,140 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent auf 172,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD, gegenüber 3,28 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 671,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 534,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at