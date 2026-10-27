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WKN: 915578 / ISIN: US0773473006

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bel Fuse B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bel Fuse B veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,73 USD. Dies würde einem Zuwachs von 54,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bel Fuse B 1,77 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Bel Fuse B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 215,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,54 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,91 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 810,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 675,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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