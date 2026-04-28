Ausblick: Bel Fuse B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bel Fuse B gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bel Fuse B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,1 Millionen USD – ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bel Fuse B 152,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 728,3 Millionen USD, gegenüber 675,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at