Ausblick: Bel Fuse B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse B wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,14 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bel Fuse B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 206,5 Millionen USD im Vergleich zu 168,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,56 USD je Aktie, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 789,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 675,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at