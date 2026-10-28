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WKN: A0B8CA / ISIN: US0774541066

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Belden CDT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Belden CDT wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,26 USD je Aktie gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 37,77 Prozent auf 961,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 698,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,63 USD je Aktie, gegenüber 5,91 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,37 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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