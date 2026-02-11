Belden CDT Aktie
WKN: A0B8CA / ISIN: US0774541066
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Belden CDT präsentiert Quartalsergebnisse
Belden CDT stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 696,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 666,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 4,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,46 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Belden CDT Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: Belden CDT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Belden CDT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Belden CDT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Belden CDT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)