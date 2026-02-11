Ausblick: Belden CDT präsentiert Quartalsergebnisse

Belden CDT stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 696,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 666,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,42 USD, gegenüber 4,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,46 Milliarden USD generiert wurden.

