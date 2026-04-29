Ausblick: Belden CDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Belden CDT wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,70 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,86 Prozent erhöht. Damals waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 678,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Belden CDT einen Umsatz von 624,9 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,93 Milliarden USD, gegenüber 2,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at