Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Belite Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Belite Bio wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,635 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,177 USD, gegenüber -2,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 22,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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