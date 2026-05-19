Ausblick: Belite Bio gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Belite Bio wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,635 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,177 USD, gegenüber -2,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 22,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at