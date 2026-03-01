Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie
Ausblick: Belite Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Belite Bio stellt am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,546 USD. Dies würde einen Verlust von 70,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Belite Bio -0,320 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz liegen die Prognosen von 6 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,184 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
