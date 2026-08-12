Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Belite Bio stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Belite Bio präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,777 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,500 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,299 USD, gegenüber -2,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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