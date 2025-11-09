Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Belite Bio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Belite Bio wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,488 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Belite Bio nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,918 USD, gegenüber -1,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
