Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie

WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Belite Bio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Belite Bio wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,488 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Belite Bio nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,918 USD, gegenüber -1,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh 96,00 1,05% Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh

