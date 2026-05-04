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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: BellRing Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BellRing Brands wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,319 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,11 Prozent verringert. Damals waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll BellRing Brands nach den Prognosen von 13 Analysten 608,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 588,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,41 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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