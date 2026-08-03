BellRing Brands Aktie
WKN DE: A3DGED / ISIN: US07831C1036
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: BellRing Brands präsentiert Quartalsergebnisse
BellRing Brands wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,369 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll BellRing Brands im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 548,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,68 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,34 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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