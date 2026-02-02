Ausblick: BellRing Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BellRing Brands wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,317 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 532,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 504,4 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at