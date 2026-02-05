Ausblick: BEML zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BEML öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass BEML für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,10 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,12 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 39,65 INR je Aktie, gegenüber 35,12 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 44,95 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 40,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

