BEML Aktie
ISIN: INE258A01024
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: BEML zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BEML öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass BEML für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 9,10 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,93 INR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,12 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 39,65 INR je Aktie, gegenüber 35,12 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 44,95 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 40,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BEML Ltd Registered Shs
|
05.02.26
|Ausblick: BEML zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: BEML vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BEML Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BEML Ltd Registered Shs
|1 743,00
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.