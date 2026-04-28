Ausblick: Benchmark Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Benchmark Electronics stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 676,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 631,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD, gegenüber 0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,66 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at