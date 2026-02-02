Ausblick: Benchmark Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Benchmark Electronics wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,643 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Benchmark Electronics noch 0,500 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,99 Prozent auf 696,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Electronics noch 656,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at