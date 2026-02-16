Beneficient Company Group Registered a Aktie

WKN DE: A41SBJ / ISIN: US08178Q5071

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Beneficient Company Group Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beneficient Company Group Registered A veröffentlicht am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,940 USD. Das entspräche einem Gewinn von 91,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -10,560 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Beneficient Company Group Registered A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5970,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beneficient Company Group Registered A 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -11,825 USD aus. Im Vorjahr waren 0,480 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 50,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Beneficient Company Group Registered Shs -A- 4,14 -4,94%

