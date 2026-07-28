Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Benefit Street Partners Realty Trust wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen, dass Benefit Street Partners Realty Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,236 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Benefit Street Partners Realty Trust 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 33,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Benefit Street Partners Realty Trust 122,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,902 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 319,3 Millionen USD, gegenüber 556,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at