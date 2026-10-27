Benefit Street Partners Realty Trust Aktie
WKN DE: A3C5PP / ISIN: US35243J1016
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Benefit Street Partners Realty Trust wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,248 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Benefit Street Partners Realty Trust 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 72,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 55,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,844 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 556,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Benefit Street Partners Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.