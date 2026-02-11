Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Benefit Street Partners Realty Trust wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,278 USD aus. Im letzten Jahr hatte Benefit Street Partners Realty Trust einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 137,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Benefit Street Partners Realty Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 93,7 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD, gegenüber 0,820 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 294,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 553,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at