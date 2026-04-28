Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Benefit Street Partners Realty Trust wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,228 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Benefit Street Partners Realty Trust 0,200 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 124,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Benefit Street Partners Realty Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 73,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD aus. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 311,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 556,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at