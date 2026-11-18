Benefit Systems lässt sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Benefit Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 72,65 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Benefit Systems noch 64,70 PLN je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden PLN aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 261,28 PLN, gegenüber 179,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 5,80 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,52 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net