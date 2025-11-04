Bentley System b Aktie

Bentley System b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDK6 / ISIN: US08265T2087

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bentley Systems B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bentley Systems B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bentley Systems B noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 369,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

