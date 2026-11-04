Bentley System b Aktie
WKN DE: A2QDK6 / ISIN: US08265T2087
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bentley Systems B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bentley Systems B wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,331 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 83,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 12,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 420,7 Millionen USD gegenüber 375,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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