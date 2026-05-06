Ausblick: Bentley Systems B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bentley Systems B öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,355 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Bentley Systems B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 419,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at