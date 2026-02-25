Bentley System b Aktie
WKN DE: A2QDK6 / ISIN: US08265T2087
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bentley Systems B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bentley Systems B präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,260 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Bentley Systems B 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 381,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bentley Systems B 349,8 Millionen USD umsetzen können.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 0,720 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1,49 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,35 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
