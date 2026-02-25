Ausblick: BeOne Medicines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BeOne Medicines wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,771 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 30,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,43 Milliarden HKD gegenüber 8,77 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 HKD je Aktie, gegenüber -3,680 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 41,23 Milliarden HKD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 29,73 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at