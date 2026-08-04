Ausblick: BeOne Medicines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BeOne Medicines öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,00 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,500 HKD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,26 Prozent auf 12,76 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte BeOne Medicines noch 10,27 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 HKD, gegenüber 1,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 33 Analysten auf durchschnittlich 51,07 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,65 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at