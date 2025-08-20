Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CNLM / ISIN: NO0010950249
|
20.08.2025 07:01:06
Ausblick: Bergen Carbon Solutions AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bergen Carbon Solutions AS Registered wird am 20.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,300 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,420 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,0 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,370 NOK im Vergleich zu -1,530 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bergen Carbon Solutions AS Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Bergen Carbon Solutions AS Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs
|0,34
|6,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.