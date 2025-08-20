Ausblick: Bergen Carbon Solutions AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bergen Carbon Solutions AS Registered wird am 20.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,300 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,420 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,0 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,370 NOK im Vergleich zu -1,530 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at