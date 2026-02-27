Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
27.02.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hathaway gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Berkshire Hathaway wird sich am 28.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8259,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 13695,00 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Berkshire Hathaway nach den Prognosen von 2 Analysten 96,98 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,92 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 32207,60 USD, gegenüber 61900,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 385,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 371,43 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
