Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Erwartungen der Analysten
|
27.02.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hathaway gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Berkshire Hathaway lässt sich am 28.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Berkshire Hathaway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,13 USD je Aktie erzielt worden.
Berkshire Hathaway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,98 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,48 USD, gegenüber 41,27 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 385,12 Milliarden USD im Vergleich zu 371,43 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
|
20.02.26
|Japan-Aktien treiben Berkshire Hathaway an: Warren Buffetts Strategie zahlt sich aus (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Berkshire Hathaway energy unit sells power assets in rare disposal (Financial Times)
|
14.02.26
|Erste Schätzungen: Berkshire Hathaway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.02.26