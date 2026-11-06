Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Prognosen der Analysten
|
06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hathaway stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Berkshire Hathaway wird am 07.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,88 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 14,28 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Berkshire Hathaway 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 100,96 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Berkshire Hathaway 94,97 Milliarden USD umsetzen können.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 403,52 Milliarden USD, gegenüber 371,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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