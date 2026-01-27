Berkshire Hills Bancorp Aktie
WKN: 676594 / ISIN: US0846801076
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hills Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Berkshire Hills Bancorp stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,793 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 72,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Berkshire Hills Bancorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 230,9 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 573,2 Millionen USD, gegenüber 645,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
