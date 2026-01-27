Berkshire Hills Bancorp Aktie

Berkshire Hills Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676594 / ISIN: US0846801076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Berkshire Hills Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Berkshire Hills Bancorp stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,793 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 72,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Berkshire Hills Bancorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 230,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 573,2 Millionen USD, gegenüber 645,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Hills Bancorp IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Hills Bancorp IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hills Bancorp IncShs 28,31 0,18% Berkshire Hills Bancorp IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen