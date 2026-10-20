Berkshire Hills Bancorp Aktie
WKN: 676594 / ISIN: US0846801076
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hills Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Berkshire Hills Bancorp wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,777 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hills Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -0,570 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,78 Prozent auf 223,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 885,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 881,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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