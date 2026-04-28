Berkshire Hills Bancorp Aktie
WKN: 676594 / ISIN: US0846801076
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hills Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse
Berkshire Hills Bancorp wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,838 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hills Bancorp 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Berkshire Hills Bancorp in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 230,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 168,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD aus. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 944,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 881,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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