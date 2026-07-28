Ausblick: Berkshire Hills Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Berkshire Hills Bancorp wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,767 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hills Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 27,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 221,1 Millionen USD gegenüber 173,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 892,3 Millionen USD, gegenüber 881,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at