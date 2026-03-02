Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Best Buy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Best Buy wird am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
23 Analysten schätzen, dass Best Buy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,95 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Best Buy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,87 Milliarden USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,29 USD im Vergleich zu 4,28 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 41,77 Milliarden USD, gegenüber 41,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
