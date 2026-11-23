Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Best Buy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Best Buy äußert sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals.
25 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Best Buy einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.
23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,82 USD, gegenüber 5,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 42,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 41,69 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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