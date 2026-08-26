Best Buy Aktie

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WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Best Buy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Best Buy lässt sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Best Buy die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Best Buy noch 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Best Buy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,66 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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