Ausblick: Best Buy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Best Buy wird sich am 02.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2023 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,10 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Best Buy 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,37 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,72 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,58 USD, gegenüber 10,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 46,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 51,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at